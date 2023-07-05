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В России вновь выявили случаи сибирской язвы

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 13:15
В России вновь выявили случаи сибирской язвы
Иллюстративное фото из SCIENCE PHOTO LIBRARY

В российской Туве у четырех человек подтвержден диагноз сибирская язва.

Источник: Россельхознадзор

Детали: В ведомстве сообщают, что возбудитель сибирской язвы выявили в конине. Первый заболевший зафиксирован 30 июня, это 24-летний мужчина. В ночь на 24 июня он был в гостях у друга, где лошадь подвергли убою. В убое и разделке туши участвовали четверо человек, затем они сварили и съели внутренние органы лошади. 

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Всего в хозяйстве содержатся 74 лошади, 34 головы крупного рогатого скота, две головы мелкого рогатого скота, шесть собак и шесть кошек. 

Напомним: В марте случаи заболевания сибирской язвой выявили в Чувашии и Московской области. 

Темы: Росcиямедицина
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