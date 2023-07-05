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В оккупированной Ясиноватой прозвучали взрывы на железной дороге

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 15:03
В оккупированной Ясиноватой прозвучали взрывы на железной дороге
В городе Ясиноватая взрывы и пожар на желехной дороге, скриншот

В оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области 5 июля прозвучали взрывы, повреждена железная дорога. 

Источник: пророссийское издание "Донецкое агентство новостей" (ДАН) со ссылкой на "мэра" Ясиноватой, видео в местных пабликах

Детали: Оккупанты сообщают об обстреле Ясиноватой со стороны украинской армии. 

Как заявил "ДАН" так называемый "мэр" города, обстрелу подверглась шнуровая часть ж/д линии, повреждены железнодорожная инфраструктура и супермаркет.

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Как говорит очевидец на одном из видео, удар пришелся по административному зданию на железнодорожной станции, горят вагоны. Виден пожар и дым.

Напомним: 4 июля в оккупированной Макеевке взрывался склад боеприпасов российских захватчиков, снаряды сильно детонировали

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И Макеевка, и Ясиноватая с 2014 года находятся под оккупацией и контролем России.

Темы: Донецкая областьоккупациявойнажелезная дорога
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