В оккупированной Ясиноватой прозвучали взрывы на железной дороге
В оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области 5 июля прозвучали взрывы, повреждена железная дорога.
Источник: пророссийское издание "Донецкое агентство новостей" (ДАН) со ссылкой на "мэра" Ясиноватой, видео в местных пабликах
Детали: Оккупанты сообщают об обстреле Ясиноватой со стороны украинской армии.
Как заявил "ДАН" так называемый "мэр" города, обстрелу подверглась шнуровая часть ж/д линии, повреждены железнодорожная инфраструктура и супермаркет.
Как говорит очевидец на одном из видео, удар пришелся по административному зданию на железнодорожной станции, горят вагоны. Виден пожар и дым.
Напомним: 4 июля в оккупированной Макеевке взрывался склад боеприпасов российских захватчиков, снаряды сильно детонировали.
И Макеевка, и Ясиноватая с 2014 года находятся под оккупацией и контролем России.