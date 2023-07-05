Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году

С начала 2023 года пограничники отказали в пропуске почти 6,5 тысячи человек, которые пытались выехать через "Шлях" как водители, 1300 из них - за июнь месяц.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Пограничники анализируют ситуацию относительно выезда водителей транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам и отслеживают определенные злоупотребления (в частности безосновательное внесение в систему "Шлях" посторонних лиц -ред.).

Реклама:

По данным ГПСУ, в определенный срок - в течение 60 суток - вовремя не вернулись 1,5% лиц, которые в этом году выезжали из Украины по системе "Шлях".

Более чем 150 лицам, в том числе 26-ти - в течение июня месяца - объявили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Например, в прошлом месяце на Тернопольщине разоблачили дельца, который за денежное вознаграждение незаконно внес в систему "Шлях" по меньшей мере несколько десятков мужчин призывного возраста. Организатор схемы использовал электронные цифровые подписи ФЛП, которые осуществляли международные перевозки.

ВИДЕО ДНЯ

Большинство злоупотреблений фиксируются именно со стороны ФЛП, которым, как и крупным предприятиям-перевозчикам предоставлена возможность внесения лиц в систему "Шлях", говорят в ГПСУ.

Крупные предприятия больше заботятся о своей репутации, зато отдельные ФЛП злоупотребляют предоставленными возможностями и за денежное вознаграждение, ориентировочно от 3 до 7 тыс. долларов США, предлагают свои услуги по внесению данных о лицах в систему, отмечают пограничники.

Правонарушения такого характера наблюдаются у перевозчиков почти из всех регионов Украины, однако на протяжении двух последних месяцев в "лидерах" остаются Тернопольская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Ровенская области.

Дословно: "Учитывая выявленные нарушения, Госпогранслужба продолжает усиленные меры, направленные на установление законных оснований для пересечения государственной границы лицами, которые внесены в систему "Шлях".

Как результат, только в течение июня текущего года более 1300 лицам было отказано в выезде за пределы Украины. Все они следовали как водители субъектов хозяйствования. В целом, с начала этого года пограничники отказали в пропуске почти 6,5 тысячи человек, которые пытались выехать за границу через систему "Шлях".

Пограничное ведомство Украины также продолжает отправлять письма-информирования в Укртрансбезопасность о выявленных правонарушениях лицензиатами, которые вносили в систему "Шлях" информацию о водителях, которые выехали за пределы Украины и в определенные законодательством сроки не вернулись в Украину. Только в течение июня 2023 года на основании писем Госпогранслужбы двум десяткам лицензиатов временно прекращен доступ к системе".