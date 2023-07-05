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Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году

Валентина РоманенкоСреда, 5 июля 2023, 17:20
Злоупотребления в системе Шлях: пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
статистика ГПСУ за июнь

С начала 2023 года пограничники отказали в пропуске почти 6,5 тысячи человек, которые пытались выехать через "Шлях" как водители, 1300 из них - за июнь месяц.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Пограничники анализируют ситуацию относительно выезда водителей транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам и отслеживают определенные злоупотребления (в частности безосновательное внесение в систему "Шлях" посторонних лиц -ред.).

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По данным ГПСУ, в определенный срок - в течение 60 суток - вовремя не вернулись 1,5% лиц, которые в этом году выезжали из Украины по системе "Шлях".

Более чем 150 лицам, в том числе 26-ти - в течение июня месяца - объявили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Например, в прошлом месяце на Тернопольщине разоблачили дельца, который за денежное вознаграждение незаконно внес в систему "Шлях" по меньшей мере несколько десятков мужчин призывного возраста. Организатор схемы использовал электронные цифровые подписи ФЛП, которые осуществляли международные перевозки.

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Большинство злоупотреблений фиксируются именно со стороны ФЛП, которым, как и крупным предприятиям-перевозчикам предоставлена возможность внесения лиц в систему "Шлях", говорят в ГПСУ.

Крупные предприятия больше заботятся о своей репутации, зато отдельные ФЛП злоупотребляют предоставленными возможностями и за денежное вознаграждение, ориентировочно от 3 до 7 тыс. долларов США, предлагают свои услуги по внесению данных о лицах в систему, отмечают пограничники.

Правонарушения такого характера наблюдаются у перевозчиков почти из всех регионов Украины, однако на протяжении двух последних месяцев в "лидерах" остаются Тернопольская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Ровенская области.

Дословно: "Учитывая выявленные нарушения, Госпогранслужба продолжает усиленные меры, направленные на установление законных оснований для пересечения государственной границы лицами, которые внесены в систему "Шлях".

Как результат, только в течение июня текущего года более 1300 лицам было отказано в выезде за пределы Украины. Все они следовали как водители субъектов хозяйствования. В целом, с начала этого года пограничники отказали в пропуске почти 6,5 тысячи человек, которые пытались выехать за границу через систему "Шлях".

Пограничное ведомство Украины также продолжает отправлять письма-информирования в Укртрансбезопасность о выявленных правонарушениях лицензиатами, которые вносили в систему "Шлях" информацию о водителях, которые выехали за пределы Украины и в определенные законодательством сроки не вернулись в Украину. Только в течение июня 2023 года на основании писем Госпогранслужбы двум десяткам лицензиатов временно прекращен доступ к системе".

Темы: Пограничная служба
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