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Пограничники подтверждают, что "вагнеровцы" выезжают из Беларуси

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 августа 2023, 16:34
Пограничники подтверждают, что вагнеровцы выезжают из Беларуси
НАЕМНИКИ ЧВК "ВАГНЕР", иллюстративное ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Украинские пограничники и разведка фиксируют отток российских наемников с территории Беларуси.

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: По словам офицера, в последнее время наблюдался определенный отток "вагнеровцев" из РБ. В ГПСУ прогнозируют, что после новостей из РФ о гибели главаря ЧВК Евгения Пригожина, он может усилиться.

Прямая речь: "Мы фиксируем, что количество представителей "ЧВК Вагнер" в Республике Беларусь за последнее время уменьшилось. И такая ситуация была еще до вчерашнего дня. Поэтому, как и раньше, они не представляют значительной угрозы нашей стране.

А учитывая вчерашнее событие в России, то дальнейшее пребывание "вагнеровцев" в Беларуси вообще может быть под большим вопросом.

Сейчас мы тоже продолжаем отмечать, что из РБ продолжается отток российских наемников".

Напомним: В селе Цель под Осиповичами в Беларуси активно демонтируют лагерь "вагнеровцев", о чем свидетельствует спутниковый снимок сервиса Planet Labs.

Предыстория:

Темы: ВагнерБеларусьПограничная служба
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