Пограничники подтверждают, что "вагнеровцы" выезжают из Беларуси
Украинские пограничники и разведка фиксируют отток российских наемников с территории Беларуси.
Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии УП
Детали: По словам офицера, в последнее время наблюдался определенный отток "вагнеровцев" из РБ. В ГПСУ прогнозируют, что после новостей из РФ о гибели главаря ЧВК Евгения Пригожина, он может усилиться.
Прямая речь: "Мы фиксируем, что количество представителей "ЧВК Вагнер" в Республике Беларусь за последнее время уменьшилось. И такая ситуация была еще до вчерашнего дня. Поэтому, как и раньше, они не представляют значительной угрозы нашей стране.
А учитывая вчерашнее событие в России, то дальнейшее пребывание "вагнеровцев" в Беларуси вообще может быть под большим вопросом.
Сейчас мы тоже продолжаем отмечать, что из РБ продолжается отток российских наемников".
Напомним: В селе Цель под Осиповичами в Беларуси активно демонтируют лагерь "вагнеровцев", о чем свидетельствует спутниковый снимок сервиса Planet Labs.
Предыстория:
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждал, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Также пишут, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.
- Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Российские СМИ увидели некий символизм в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня − ред.).
- Аналитики Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство "ЧВК Вагнера".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели в России главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.