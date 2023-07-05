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Британия начнет подготовку украинских летчиков в августе

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 18:01

Великобритания начнет свою программу подготовки украинских летчиков на западных истребителях в августе.

Об этом в среду сообщил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает "Европейская правда".

"В августе Великобритания начнет базовую подготовку до двадцати украинских летчиков", – отметил он.

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Как известно, Великобритания стала первой страной, объявившей о намерениях провести обучение для украинских летчиков на западных истребителях. Речь идет о базовых наземных учениях, после которых украинские военные будут готовы к более специализированной подготовке по управлению истребителями F-16.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, "одна из стран" обещала Украине начать обучение украинцев на истребителях F-16 еще в июне, но из-за ошибки в расчетах этого не произошло.

Ожидалось, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

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По данным издания Politico, передача Украине западных истребителей F-16 может состояться в начале 2024 года.

Темы: Великобританияавиа
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