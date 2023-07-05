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Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров

Ирина БалачукСреда, 5 июля 2023, 20:10
Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 5 июля о применении санкций против 18 компаний, связанных с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Петром Авеном.

Источник: президент в Telegram, указ №371/2023 от 5 июля

Прямая речь Зеленского: "Новый санкционный шаг нашего государства. Ограничения применены против 18 юридических лиц, которые связаны с потенциалом государства-террориста. Подписал сегодня соответствующий указ".

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Детали: Президент подчеркнул, что деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основывается способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок, основанный на правилах, должна быть заблокирована.

Он также добавил, что власти делают все, чтобы все санкции были синхронизированы в максимальном количестве юрисдикций.

Санкции введены на 10 лет против компаний, которые связаны с Фридманом, Авеном и Ханом:

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  • ЭйБиЭйч Холдингз СА (Великое Герцогство Люксембург, г. Люксембург);
  • ЭйБиЭйч Юкрейн Лимитед (Республика Кипр, г. Никосия);
  • Альфастрахование Холдингз Лимитед (Кипр, г. Никосия);
  • ЭйБиЭйч Файненшл Лимитед (Кипр, г. Никосия);
  • Акционерное общество "АБ Холдинг" (Россия, Москва);
  • ООО "ЮНС-Холдинг" (Россия, Москва);
  • Акционерное общество "АльфаСтрахование" (Россия, Москва);
  • ООО "АС Финанс" (Россия, Москва);
  • ООО "АС Холдинг" (Россия, Москва);
  • ООО "АльфаСтрахование − ОМС" (Россия, Москва);
  • ООО "АльфаСтрахование − Жизнь" (Россия, Москва);
  • Селин Лимитед (Seline Limited), Республика Кипр, г. Никосия;
  • Маслин Холдингз Лимитед (Республика Кипр, г. Никосия);
  • Фостар Лимитед (Кипр, г. Никосия);
  • ИЕксТи Лтд (Кипр, г. Лимасол);
  • Вивига Лимитед (Кипр, г. Никосия);
  • Фейрейкер Холдингз Лимитед (Кипр, г. Никосия);
  • Альфа Кэпитал Холдингз Лимитед (Британские Виргинские Острова, г. Род-Таун).

Темы: ЗеленскийсанкцииРосcия
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