Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 5 июля о применении санкций против 18 компаний, связанных с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Петром Авеном.

Источник: президент в Telegram, указ №371/2023 от 5 июля

Прямая речь Зеленского: "Новый санкционный шаг нашего государства. Ограничения применены против 18 юридических лиц, которые связаны с потенциалом государства-террориста. Подписал сегодня соответствующий указ".

Детали: Президент подчеркнул, что деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основывается способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок, основанный на правилах, должна быть заблокирована.

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Он также добавил, что власти делают все, чтобы все санкции были синхронизированы в максимальном количестве юрисдикций.

Санкции введены на 10 лет против компаний, которые связаны с Фридманом, Авеном и Ханом:

ЭйБиЭйч Холдингз СА (Великое Герцогство Люксембург, г. Люксембург);

ЭйБиЭйч Юкрейн Лимитед (Республика Кипр, г. Никосия);

Альфастрахование Холдингз Лимитед (Кипр, г. Никосия);

ЭйБиЭйч Файненшл Лимитед (Кипр, г. Никосия);

Акционерное общество "АБ Холдинг" (Россия, Москва);

ООО "ЮНС-Холдинг" (Россия, Москва);

Акционерное общество "АльфаСтрахование" (Россия, Москва);

ООО "АС Финанс" (Россия, Москва);

ООО "АС Холдинг" (Россия, Москва);

ООО "АльфаСтрахование − ОМС" (Россия, Москва);

ООО "АльфаСтрахование − Жизнь" (Россия, Москва);

Селин Лимитед (Seline Limited), Республика Кипр, г. Никосия;

Маслин Холдингз Лимитед (Республика Кипр, г. Никосия);

Фостар Лимитед (Кипр, г. Никосия);

ИЕксТи Лтд (Кипр, г. Лимасол);

Вивига Лимитед (Кипр, г. Никосия);

Фейрейкер Холдингз Лимитед (Кипр, г. Никосия);

Альфа Кэпитал Холдингз Лимитед (Британские Виргинские Острова, г. Род-Таун).