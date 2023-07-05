Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 5 июля о применении санкций против 18 компаний, связанных с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Петром Авеном.
Источник: президент в Telegram, указ №371/2023 от 5 июля
Прямая речь Зеленского: "Новый санкционный шаг нашего государства. Ограничения применены против 18 юридических лиц, которые связаны с потенциалом государства-террориста. Подписал сегодня соответствующий указ".
Детали: Президент подчеркнул, что деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основывается способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок, основанный на правилах, должна быть заблокирована.
Он также добавил, что власти делают все, чтобы все санкции были синхронизированы в максимальном количестве юрисдикций.
Санкции введены на 10 лет против компаний, которые связаны с Фридманом, Авеном и Ханом:
- ЭйБиЭйч Холдингз СА (Великое Герцогство Люксембург, г. Люксембург);
- ЭйБиЭйч Юкрейн Лимитед (Республика Кипр, г. Никосия);
- Альфастрахование Холдингз Лимитед (Кипр, г. Никосия);
- ЭйБиЭйч Файненшл Лимитед (Кипр, г. Никосия);
- Акционерное общество "АБ Холдинг" (Россия, Москва);
- ООО "ЮНС-Холдинг" (Россия, Москва);
- Акционерное общество "АльфаСтрахование" (Россия, Москва);
- ООО "АС Финанс" (Россия, Москва);
- ООО "АС Холдинг" (Россия, Москва);
- ООО "АльфаСтрахование − ОМС" (Россия, Москва);
- ООО "АльфаСтрахование − Жизнь" (Россия, Москва);
- Селин Лимитед (Seline Limited), Республика Кипр, г. Никосия;
- Маслин Холдингз Лимитед (Республика Кипр, г. Никосия);
- Фостар Лимитед (Кипр, г. Никосия);
- ИЕксТи Лтд (Кипр, г. Лимасол);
- Вивига Лимитед (Кипр, г. Никосия);
- Фейрейкер Холдингз Лимитед (Кипр, г. Никосия);
- Альфа Кэпитал Холдингз Лимитед (Британские Виргинские Острова, г. Род-Таун).