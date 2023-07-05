РФ хочет нарастить авиасообщение с Грузией до почти 300 рейсов в неделю

Россия готовится увеличить количество авиарейсов из разных городов в Грузию до почти 300 в неделю.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Российское федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало документ с разрешениями на всего 284 рейса в неделю между различными городами России и Грузии. Грузинская сторона пока не дала разрешение на новые рейсы.

Больше всего разрешений выдали авиакомпании Red Wings, которая будет летать по семь раз в неделю в Батуми, Тбилиси или Кутаиси из большинства крупных российских городов.

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Кроме нее, полеты может начать авиакомпания "Россия" и "Ямал". Одновременно компании "Азимут" не дали удвоить количество рейсов Москва-Тбилиси.

До сих пор прямые авиарейсы между Грузией и Россией, с тех пор как сообщение возобновилось, выполняли авиакомпания "Азимут", которая летает также в оккупированный Крым, и грузинская Georgian Airways.

Напомним, в мае Россия сняла свой односторонний запрет на авиасообщение с Грузией, а 20 мая Georgian Airways осуществила первый за 4 года прямой рейс в РФ.

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Правящая партия и правительство Грузии благосклонно отнеслись к восстановлению авиасообщения с Россией, тогда как президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways.

В Грузии вызвал резонанс резкий ответ компании на протесты возмущенных граждан под ее офисом.

1 июля Украина внесла Georgian Airways и ее руководителя в санкционный список за полеты в Россию.

Уже после этого Georgian Airways запустила для россиян транзитные рейсы из Москвы в Ниццу через Тбилиси.

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