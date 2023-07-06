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Пентагон усилит защиту секретных данных после утечки документов

"Европейская правда"Четверг, 6 июля 2023, 10:34

Глава Пентагона Ллойд Остин завершил обзор выводов и рекомендаций по процедурам безопасности, в частности, по данным разведки, который проводился после масштабной утечки секретных документов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге рассказал неназванный чиновник Пентагона.

Он отметил, что ведомство не будет отдавать распоряжение радикально пересматривать процедуры безопасности.

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Но в то же время в итогах такой проверки определен ряд сфер, где следует усилить защиту информации. Эти сферы включают улучшение индивидуальной и коллективной подотчетности, в частности, относительно процесса обработки и хранения разведывательных данных, а также обмена информацией.

В рамках новых мер будут созданы должности ответственных за контроль за обращением с совершенно секретными данными, а также новый отдел по борьбе с внутренними угрозами. Кроме того, планируется установить системы обнаружения электронных устройств в местах хранения и работы с секретной документацией.

Напомним, в апреле был арестован военнослужащий Национальной гвардии США Джек Тейшейра, которого обвиняют в сливе секретных военных документов. Он своей вины не признал.

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Тейшейру обвиняют в несанкционированном удержании и передаче информации о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии секретной информации и оборонных материалов, за что ему может грозить до 15 лет заключения.

Слитые документы содержали сверхсекретную информацию США о союзниках и противниках. Президент США Джо Байден распорядился провести расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

В судебных документах прокуроры также заявили, что руководители Тейшейры дважды – в сентябре и октябре 2022 года – делали ему замечания из-за обращения с секретной информацией. Но это не привело к ограничению ему доступа к ней.

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Темы: СШАМинобороны
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