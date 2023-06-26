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Путин поблагодарил вагнеровцев и разрешил им "уйти в Беларусь"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 июня 2023, 22:28
Путин поблагодарил вагнеровцев и разрешил им уйти в Беларусь
Путин, скрин из видеообращения

Президент РФ Володимир Путін заявив, що вагнерівці зможуть підписати контракт із Міноборони РФ, звільнитися або "піти в Білорусь".

Источник: Путин в обращении

Прямая речь: "Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты.

Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку".

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Что этому предшествовало:

  • Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления, которые сделает Путин в обращении, "определят судьбу России".
  • Кроме того, близкий к самопровозглашенному президенту Беларуси Telegram-канал "Пул Первого" анонсировал выступление Александра Лукашенко. Однако выступление перенесли на вторник.

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Темы: ПутинРосcияПригожинВагнер
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