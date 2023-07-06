Самой молодой погибшей во Львове было 32 года, самой старшей - 63. В городе объявили двухдневный траур
Самой молодой женщине, которая погибла в результате ночного обстрела россиянами Львова, было всего 32 года.
Источник: сообщение руководителя Львовской ОВА Максима Козицкого
Уточнено: Сначала Козицкий сообщил, что самой молодой девушке, которую ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21, а самой старшей погибшей - 95. Позже он опубликовал уточняющее сообщение.
Прямая речь: "Уточненная информация о возрасте погибших! Сегодня ночью от российской ракеты во Львове погибли:
- Анастасия, 32 года
- Мирослава, 60 лет, мама Анастасии
- Михаил, 35 лет
- Ирина, 63 года
Предварительные данные были записаны из показаний соседей. Прошу прощения за неточность".
Детали: Во Львове объявили двухдневный траур. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми еще могут быть люди. Повреждена одна подстанция во Львове (150 абонентов остаются без электроснабжения).
"Рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие. Оно в надлежащем состоянии и на момент тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытии находились только пять человек. Очень обидно", - рассказал Козицкий.
Предыстория:
- В ночь на 6 июля Россия нанесла удар ракетами "Калибр" по Львову и попала в многоэтажный дом.
- В результате по меньшей мере 4 человека погибли, 37 получили ранения, повреждены около 30 домов и уничтожены около полсотни авто.