Самой молодой погибшей во Львове было 32 года, самой старшей - 63. В городе объявили двухдневный траур

Самой молодой женщине, которая погибла в результате ночного обстрела россиянами Львова, было всего 32 года.

Источник: сообщение руководителя Львовской ОВА Максима Козицкого

Уточнено: Сначала Козицкий сообщил, что самой молодой девушке, которую ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21, а самой старшей погибшей - 95. Позже он опубликовал уточняющее сообщение.

Прямая речь: "Уточненная информация о возрасте погибших! Сегодня ночью от российской ракеты во Львове погибли:

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Анастасия, 32 года

Мирослава, 60 лет, мама Анастасии

Михаил, 35 лет

Ирина, 63 года

Предварительные данные были записаны из показаний соседей. Прошу прощения за неточность".

Детали: Во Львове объявили двухдневный траур. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми еще могут быть люди. Повреждена одна подстанция во Львове (150 абонентов остаются без электроснабжения).

"Рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие. Оно в надлежащем состоянии и на момент тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытии находились только пять человек. Очень обидно", - рассказал Козицкий.

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