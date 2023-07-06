На днях в Макеевке ВСУ уничтожили склад ракет к "Градам" – Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские артиллеристы уничтожили в Макеевке склад артснарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "ГРАД" врага.

Источник: Маляр в Telegram

Дословно: "Уже могу рассказать больше о попадании в Макеевке. Это яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов, которые нанесли огневое поражение, и аэроразведчиков, которые корректировали удар.

Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "ГРАД".

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Детали: Маляр добавила, что только за минувшие сутки было уничтожено 6 складов боеприпасов врага на одном только таврическом направлении.

Что предшествовало: Вечером 4 июля в оккупированной Макеевке прогремели несколько взрывов, над городом наблюдают клубы дыма.

Попадание в Макеевке в склад боеприпасов произошло на недостроенном микрорайоне "Монолит". А именно - между шахтой Бутовской и городской больницей № 2.

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Российские захватчики также заявили, что в результате обстрела временно оккупированной Макеевки вспыхнул крупный пожар на нефтебазе.

Ликвидация пожара на Макеевской нефтебазе продолжалась около 15 часов.