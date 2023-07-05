В оккупированной Макеевке большой пожар − горит нефтебаза
Российские захватчики заявили об обстреле временно оккупированный Макеевки Донецкой области, в результате чего вспыхнул большой пожар на нефтебазе.
Источник: ресурс донецких боевиков "ДАН", российское пропагандистское издание ТАСС
Детали: Оккупанты заявили, что город якобы обстреляли из реактивной артиллерии.
В результате этого загорелась нефтебаза в Красногвардейском районе.
Пишут, что горят пять емкостей с топливом, произошел разлив. Огонь с горящих емкостей перешел на близстоящие деревья.
О пострадавших оккупанты не сообщают.
Вечером 5 июля российские Telegram-каналы писали о взрывах в Макеевке и публиковали фото дыма.
В окупованій Макіївці другий день поспіль пожежа, пишуть, що горить нафтобаза. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/J5cGbztEEt— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 5, 2023
Предыстория:
- Вечером 4 июля в оккупированной Макеевке прогремели несколько взрывов, сообщалось, что над городом видели клубы дыма.