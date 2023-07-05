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В оккупированной Макеевке большой пожар − горит нефтебаза

Ирина БалачукСреда, 5 июля 2023, 23:43
В оккупированной Макеевке большой пожар − горит нефтебаза
Пожар на нефтебазе во временно оккупированной Макеевке. Фото ТАСС

Российские захватчики заявили об обстреле временно оккупированный Макеевки Донецкой области, в результате чего вспыхнул большой пожар на нефтебазе.

Источник: ресурс донецких боевиков "ДАН", российское пропагандистское издание ТАСС

Детали: Оккупанты заявили, что город якобы обстреляли из реактивной артиллерии. 

В результате этого загорелась нефтебаза в Красногвардейском районе. 

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Пишут, что горят пять емкостей с топливом, произошел разлив. Огонь с горящих емкостей перешел на близстоящие деревья.  

 

О пострадавших оккупанты не сообщают.

 

Вечером 5 июля российские Telegram-каналы писали о взрывах в Макеевке и публиковали фото дыма. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото ДАН

Предыстория:

Темы: МакеевкаДонецкая областьпожарвзрыв
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