Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированной Макеевке большой пожар − горит нефтебаза

Ирина БалачукСреда, 5 июля 2023, 23:43
В оккупированной Макеевке большой пожар − горит нефтебаза
Пожар на нефтебазе во временно оккупированной Макеевке. Фото ТАСС

Российские захватчики заявили об обстреле временно оккупированный Макеевки Донецкой области, в результате чего вспыхнул большой пожар на нефтебазе.

Источник: ресурс донецких боевиков "ДАН", российское пропагандистское издание ТАСС

Детали: Оккупанты заявили, что город якобы обстреляли из реактивной артиллерии. 

Реклама:

В результате этого загорелась нефтебаза в Красногвардейском районе. 

 

Пишут, что горят пять емкостей с топливом, произошел разлив. Огонь с горящих емкостей перешел на близстоящие деревья.  

 

О пострадавших оккупанты не сообщают.

ВИДЕО ДНЯ
 

Вечером 5 июля российские Telegram-каналы писали о взрывах в Макеевке и публиковали фото дыма. 

 
Фото ДАН

Предыстория:

Темы: МакеевкаДонецкая областьпожарвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Украина должна быть в НАТО как можно быстрее и без ПДЧ – заявление западных экспертов и дипломатов
Математическая ситуация: Сырский показал, как 30 ОМБр уничтожает врага под Бахмутом
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: