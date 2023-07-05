В оккупированной Макеевке большой пожар − горит нефтебаза

Пожар на нефтебазе во временно оккупированной Макеевке. Фото ТАСС

Российские захватчики заявили об обстреле временно оккупированный Макеевки Донецкой области, в результате чего вспыхнул большой пожар на нефтебазе.

Источник: ресурс донецких боевиков "ДАН", российское пропагандистское издание ТАСС

Детали: Оккупанты заявили, что город якобы обстреляли из реактивной артиллерии.

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В результате этого загорелась нефтебаза в Красногвардейском районе.

Пишут, что горят пять емкостей с топливом, произошел разлив. Огонь с горящих емкостей перешел на близстоящие деревья.

О пострадавших оккупанты не сообщают.

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Вечером 5 июля российские Telegram-каналы писали о взрывах в Макеевке и публиковали фото дыма.

Фото ДАН

В окупованій Макіївці другий день поспіль пожежа, пишуть, що горить нафтобаза. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/J5cGbztEEt — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 5, 2023

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