Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус считает, что Вашингтон должен усилить давление на Москву, которая сейчас стоит перед рядом экономических и военных проблем.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение Петреус высказал в интервью CNN.

По словам экс-главы ЦРУ, "Путин находится в очень-очень сложной ситуации", учитывая попытку мятежа группы Вагнера и экономические санкции, поэтому Соединенные Штаты "должны продолжать закручивать гайки".

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Петреус добавил, что Россия "проливает много крови на поле боя", а также несет значительные потери "в экономике, в тылу". "Все не так плохо, как многие из нас надеялись. Однако проблемы в тылу у них есть", – сказал он.

Среди прочего, генерал привел рост дефицита бюджета России, выход из российского рыка более 1000 крупных западных компаний, в частности крупных нефтедобывающих компаний, а также прекращение значительной части торговли с Европой.

Также серьезной проблемой для путинского режима является отток умов. "Они потеряли сотни тысяч своих лучших и самых умных – тех, кто больше не хочет жить в стране, которая является мировым изгоем", – сказал Петреус.

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Бывший директор ЦРУ призвал активнее противодействовать уклонению России от санкций, в частности – минимизировать путь экспорта технологий через третьи страны.

"Это настоящая игра в кошки-мышки. Она требует огромной настойчивости и внимания к деталям... Мы должны продолжать придерживаться этого – и я уверен, что мы это сделаем", – подытожил он.

По данным американской стороны, экспорт ключевых микрочипов и электроники, необходимых России для военной промышленности, вернулся к уровню до 2022 года, поскольку Россия научилась лучше обходить введенные против нее санкции.