Латиноамериканські країни не захотіли бачити Зеленського на саміті з ЄС – ЗМІ

Латиноамериканські країни виступили проти участі президента Володимира Зеленського в їхньому саміті з Євросоюзом у Брюсселі в середині липня і видалили все, що стосувалося України, з проєкту декларації цього саміту.

Джерело: "EURACTIV"

Деталі: Очікується, що глави держав та урядів 33 країн Співтовариства держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) прибудуть до Брюсселя 17-18 липня на саміт зі своїми колегами з ЄС. Однак 4 липня ці країни надіслали 21-сторінкову контрпропозицію до проєкту тексту, який держави-члени ЄС надіслали їм минулого місяця.

Країни Центральної та Латинської Америки "вилили холодну воду" на зусилля ЄС згуртувати континент на підтримку України та закликали до колоніальних репарацій у контрпропозиції до проекту декларації майбутнього саміту ЄС, повідомляє EURACTIV, який ознайомився з документами.

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Як зазначається, додатковим подразником напередодні саміту стали суперечки навколо участі в ньому президента України Зеленського, який отримав запрошення від Іспанії, але відмовився від нього після того, як латиноамериканські лідери виступили проти.

Початковий текст декларації саміту, запропонований ЄС, містив кілька пунктів про підтримку України з посиланням на резолюції Генеральної Асамблеї ООН, розповіли три особи, знайомі з документом.

"Текст щодо України був дуже збалансованим", – сказав EURACTIV один з дипломатів ЄС.

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"У тому, що ми їм надіслали, немає нічого особливого", – додав другий дипломат ЄС.

Однак країни Латинської Америки "видалили все, що стосується України", – поскаржився третій дипломат ЄС після ознайомлення з контрпропозицією.

Від початку війни Росії проти України європейці твердо заявляють, що післявоєнний мир має будуватися за параметрами Києва, про які в пропозиції CELAC не згадується.

Згідно зі зміненим текстом декларації, ЄС і члени CELAC разом "виступатимуть за серйозні і конструктивні дипломатичні вирішення поточного конфлікту в Європі, мирними засобами, які гарантують суверенітет і безпеку всіх нас, а також регіональний і міжнародний мир, стабільність і безпеку".

"Вкрай важливо, щоб у спільній декларації йшлося про спільну відданість усім принципам, закріпленим у Статуті ООН, включаючи повагу до територіальної цілісності та суверенітету, а також про необхідність засудити агресивну війну Росії проти України", – сказав EURACTIV четвертий дипломат ЄС.

Високопосадовці ЄС прагнуть "однодумності" з регіональними партнерами у низці ключових політичних питань. Однак більшість латиноамериканських країн не бажають бути втягнутими у війну, яку вони вважають "європейською проблемою".

Президент Бразилії Лула да Сілва спробував очолити власний мирний план для України, а високопосадовці Бразилії разом з колегами з України, G7, Індії, Саудівської Аравії, Південної Африки та Туреччини минулого місяця обговорили зусилля, спрямовані на об'єднання різних точок зору.

Контрпропозиція, яку країни CELAC надіслали до Брюсселя, свідчить про те, що вони "не на одній хвилі" і хочуть, "щоб їх сприймали як рівних партнерів", кажуть дипломати.

Несподіваним кроком члени CELAC попросили європейців виплатити репарації за шкоду, заподіяну рабством, що, ймовірно, може стати потенційно спірним питанням.

Очікується, що посли ЄС обговорять зустрічну пропозицію на своєму засіданні 7 липня. Дипломати ЄС будуть працювати, аби мати спільну декларацію, але не виключають що саміт може завершитися без неї.