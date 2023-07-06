Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс

"Европейская правда"Четверг, 6 июля 2023, 21:30

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что президент России навредил себе и уменьшил возможности гибридных операций с участием "вагнеровцев", когда признал государственное финансирование ЧВК "Вагнер".

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Линкявичюс отметил, что не очень верит в какую-то деятельность ЧВК "Вагнер" в Беларуси и предполагает, что они оттуда переместятся куда-то еще, если только Россия не решит задействовать их для гибридных военных провокаций.

Реклама:

Однако после заявлений Путина, где глава Кремля раскрыл источник финансирования ЧВК "Вагнер", по его мнению, риски этого уже значительно меньше.

"Это было большой ошибкой. Потому что там же уголовные вопросы – в дополнение к тому, что он уже сделал, к имеющимся обвинениям в военных преступлениях имеем дополнительные преступления. Ведь он признал, что полностью финансировал эту группу на миллиардные в год, или даже больше – а это много. Это доказывает, что это была не отдельная армия, а "рука Кремля". И теперь чтобы ни делал Пригожин, какие бы провокации не произошли – будет очень непросто убедительно говорить, что правительство России здесь ни при чем", – отметил Линас Линкявичюс.

Он также считает, что для самопровозглашенного президента Беларуси не очень безопасно позволить "вагнеровцам" находиться в Беларуси длительное время, и непонятно, какая от этого выгода самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

ВИДЕО ДНЯ

"У них есть боевой опыт, и сколько бы этих бойцов ни было, они опасны. Поэтому для Лукашенко я плюсов не вижу", – сказал Линкявичюс.

Смотрите полное интервью на Youtube-канале "Европейской правды".

Темы: ПутинВагнерРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: