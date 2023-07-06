Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что президент России навредил себе и уменьшил возможности гибридных операций с участием "вагнеровцев", когда признал государственное финансирование ЧВК "Вагнер".

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Линкявичюс отметил, что не очень верит в какую-то деятельность ЧВК "Вагнер" в Беларуси и предполагает, что они оттуда переместятся куда-то еще, если только Россия не решит задействовать их для гибридных военных провокаций.

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Однако после заявлений Путина, где глава Кремля раскрыл источник финансирования ЧВК "Вагнер", по его мнению, риски этого уже значительно меньше.

"Это было большой ошибкой. Потому что там же уголовные вопросы – в дополнение к тому, что он уже сделал, к имеющимся обвинениям в военных преступлениях имеем дополнительные преступления. Ведь он признал, что полностью финансировал эту группу на миллиардные в год, или даже больше – а это много. Это доказывает, что это была не отдельная армия, а "рука Кремля". И теперь чтобы ни делал Пригожин, какие бы провокации не произошли – будет очень непросто убедительно говорить, что правительство России здесь ни при чем", – отметил Линас Линкявичюс.

Он также считает, что для самопровозглашенного президента Беларуси не очень безопасно позволить "вагнеровцам" находиться в Беларуси длительное время, и непонятно, какая от этого выгода самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

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"У них есть боевой опыт, и сколько бы этих бойцов ни было, они опасны. Поэтому для Лукашенко я плюсов не вижу", – сказал Линкявичюс.

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