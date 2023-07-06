В Пентагоне прокомментировали возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов

Соединенные Штаты Америки действительно обсуждают возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов, призванных улучшить эффективность наступательных действий украинских сил, но решение не подтверждают.

Об этом на брифинге в четверг сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, передает корреспондент "Европейской правды".

Представитель Минобороны США заявил, что предоставление так называемых усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM) действительно находится на обсуждении, но "конкретных объявлений пока нет".

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"Могу сказать, что у нас есть запасы различных видов DPICM, и среди тех, предоставление которых (Украине. – Ред.) мы обсуждаем, нет более старых DPICM с уровнем летальности более 2,35%", – подчеркнул Райдер.

"Нам известно о сообщениях несколько десятилетней давности, где указано, что определенные 155-DPICM миллиметрового калибра имеют более высокий уровень летальности. Поэтому мы будем тщательно выбирать те снаряды, которые имеют меньшую летальность", – добавил он.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена уже завтра объявит о новом пакете военной помощи Украине, в котором в том числе будут и кассетные снаряды.

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Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, поэтому их считают более опасными для гражданского населения. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

СМИ еще в конце 2022 года сообщали, что Турция начала отправлять Украине кассетные боеприпасы американской разработки после месяцев мольбей Киева к администрации Байдена предоставить эти средства. Украинская сторона такие сообщения опровергла.