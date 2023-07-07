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В Белом доме заявили, что Украина должна соответствовать определенным требованиям для вступления в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 07:52
В Белом доме заявили, что Украина должна соответствовать определенным требованиям для вступления в НАТО
Фото: www.whitehouse.gov

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что для вступления в НАТО Украина должна соответствовать определенным требованиям.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

В то же время Кирби отметил, что США верят в политику "открытых дверей" НАТО.

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"Конечно же, мы верим в политику открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна соответствовать определенным требованиям, и что должна быть серьезная дискуссия между этой страной и Альянсом. Мы хотим уважать этот процесс", – отметил он.

По мнению Кирби, сейчас речь не идет о том, чтобы Украина осталась "в серой зоне" между НАТО и Россией, наоборот – все действия союзников свидетельствуют о том, что они полностью на стороне Украины в ее справедливой борьбе против российской агрессии.

"Думаю, что сообщение, переданное господину Путину громкое и четкое – не только Соединенные Штаты, не только Запад, но и весь мир продолжат поддерживать Украину", – добавил он.

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-брифинга в среду заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины в Альянсе после того, как Украина проведет реформы и будет отвечать всем требованиям. В ответ МИД Украины призвал реформировать отношение Запада к России.

Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Читайте также редакционную статью "Европейской правды" на эту тему: Приглашение Украины в НАТО нужно самому Альянсу. Саммит в Вильнюсе – лучшее время для этого.

Темы: СШАУкраинаНАТО
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