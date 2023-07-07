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В Белом доме следят за группой Вагнера, но не знают, где Пригожин

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 09:29

В Белом доме заявили, что США следят за перемещением наемников российской группы Вагнера.

Как пишет "Европейская правда", об этом в общении с журналистами на борту Air Force One на пути в штат Южная Каролина заявил заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс.

В то же время он сказал, что новых подробностей о местонахождении главаря группы Евгения Пригожина в США нет.

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"Мы продолжаем следить за группой Вагнера, как мы уже всем вам сообщили...Они совершают широкий спектр преступлений в странах, где они действуют. Но я не имею никаких новых подробностей о местонахождении Пригожина или группы Вагнера", – отметил Бейтс, комментируя заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что сейчас на территории страны нет ни наемников ЧВК "Вагнер", ни их главаря Евгения Пригожина.

Напомним, по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России Пригожин с частью свои наемников должен был отправиться в Беларусь.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что лишь небольшое количество "вагнеровцев" отправилось в Беларусь после неудачной попытки мятежа в России.

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В МВД Польши пока не подтвердили присутствие бойцов группы Вагнера в Беларуси, но ситуация может измениться в любой момент.

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Темы: СШАВагнерПригожин
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