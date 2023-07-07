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У Білому домі стежать за групою Вагнера, але не знають, де Пригожин

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 09:29

У Білому домі заявили, що США стежать за переміщенням найманців російської групи Вагнера.

Як пише "Європейська правда", про це у спілкуванні із журналістами на борту Air Force One на шляху до штату Південна Кароліна заявив заступник речниці Білого Дому Ендрю Бейтс.

Водночас він сказав, що нових подробиць про місцезнаходження ватажка групи Євгенія Пригожина у США немає.

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"Ми продовжуємо стежити за групою Вагнера, як ми вже всім вам повідомили…Вони скоюють широкий спектр злочинів у країнах, де вони діють.  Але я не маю жодних нових подробиць про місцезнаходження Пригожина чи групи Вагнера", – зазначив Бейтс, коментуючи заяву самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про те, що наразі на території країни немає ні найманців ПВК "Вагнер", ні їхнього ватажка Євгенія Пригожина.

За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин разом із частиною своїх найманців мав вирушити у Білорусь.

Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, лише незначна частина "вагнерівців" вирушила до Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

У МВС Польщі поки що не підтвердили присутність бійців групи "Вагнера" в Білорусі, але ситуація може змінитись будь-якої миті.

Теми: СШАВагнерПригожин
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