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В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 июля 2023, 11:26
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Иллюстративное фото с pixabay

В результате отравления суррогатным алкоголем в Одесской области четыре человека погибли, семеро находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области 

Детали: 5 июля в селе Старостино один за другим госпитализировали местных жителей, которым стало плохо после употребления водки кустарного производства из местного магазина. Три человека в больнице скончались. Смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту его жительства. Предварительная причина смерти - токсическое действие и отравление химическими веществами. Семь человек пока остаются в критическом состоянии.

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Женщину, которая реализовала суррогатный алкоголь, правоохранители задержали по подозрению в реализации незаконно изготовленных спиртосодержащих веществ, что привело к смерти людей.

Темы: Одесская областьалкогольполиция
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