На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
П'ятниця, 7 липня 2023, 11:26
Внаслідок отруєння сурогатним алкоголем на Одещині четверо людей загинули, семеро перебувають у лікарні у важкому стані.
Джерело: пресслужба поліції Одеської області
Деталі: 5 липня у селі Старостине один за одним госпіталізували місцевих жителів, яким стало зле після вживання горілки кустарного виробництва з тамтешнього магазину. Троє людей у лікарні померли. Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його проживання. Попередня причина смерті – токсична дія та отруєння хімічними речовинами. Семеро людей наразі залишаються у критичному стані.
Жінку, яка реалізувала сурогатний алкоголь, правоохоронці затримали за підозрою у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин, що призвело до смерті людей.
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