В России произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки: есть погибшие
В Чапаевске Самарской области России 7 июля произошел взрыв на заводе "Промсинтез", который производит взрывчатые вещества.
Источник: ТАСС со сcылкой на экстренные службы, Telegram-канал Baza
Детали: В результате взрыва шесть человек погибли, двое пострадали. Это произошло в момент демонтажа технического трубопровода, по информации ТАСС. Пожара после взрыва не было.
Telegram-канал Baza сообщает, что произошел взрыв трубы, по которой подавался азот на здание.
Справочно: На сайте завода сообщается, что "Промсинтез" - один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Продукция компании используется при разведке запасов нефти и газа, добыче полезных ископаемых.
Предприятие создали в январе 1997 года. Там работают около 1300 сотрудников.