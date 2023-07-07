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В России произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки: есть погибшие

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 июля 2023, 11:59
В России произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки: есть погибшие
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА PIXABAY.COM

В Чапаевске Самарской области России 7 июля произошел взрыв на заводе "Промсинтез", который производит взрывчатые вещества.

Источник: ТАСС со сcылкой на экстренные службы, Telegram-канал Baza

Детали: В результате взрыва шесть человек погибли, двое пострадали. Это произошло в момент демонтажа технического трубопровода, по информации ТАСС. Пожара после взрыва не было.

Telegram-канал Baza сообщает, что произошел взрыв трубы, по которой подавался азот на здание.

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Справочно: На сайте завода сообщается, что "Промсинтез" - один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Продукция компании используется при разведке запасов нефти и газа, добыче полезных ископаемых.

Предприятие создали в январе 1997 года. Там работают около 1300 сотрудников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиявзрывпромышленность
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