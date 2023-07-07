Львовянин организовал схему выезда мужчин за границу: статус "пенсионера" за 6 000 долларов

Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили злоумышленников, которые организовали канал незаконной переправки за границу военнообязанных мужчин.

Источник: Госпогранслужба, полиция и прокуратура Львовщины

Детали: По данным следствия, 21-летний житель Львова и его сообщники обеспечивали мужчин призывного возраста документами, которые дают право на пересечение государственной границы во время действия правового режима военного положения.

С целью реализации услуги незаконного трансфера "бизнесмены" изготавливали для своих "клиентов" пенсионные удостоверения. За статус псевдоинвалида I или II группы дельцы получали 6 000 долларов США с одного человека.

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Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов производства правоохранители обнаружили и изъяли транспортные средства, которые использовались для осуществления противоправной деятельности, мобильные телефоны, банковские карты, печати, черновые записи и денежные средства, вероятно полученные преступным путем.

фото гпсу

Организатора незаконной схемы задержали 5 июля после получения им денег от очередного "клиента". Следователи полиции сообщили задержанному о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

фото полиции

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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