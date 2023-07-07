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Мостоукладчик и средства против дронов: новый пакет помощи от Германии

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 18:26

Правительство Германии в пятницу обновило перечень военной помощи Украине за последнюю неделю, упомянув о передаче мостоукладочной машины Biber и бронированной инженерной машины Dachs.

Как сообщает "Европейская правда", список публикуется на сайте немецкого правительства.

Кроме мостоукладчика Biber (всего их теперь девять) и машины Dachs (всего пять), Украина получила от Германии мост для мостоукладчика (четвертый по счету).

Также среди пакета помощи упоминаются три станции для создания радиопомех (перед тем ФРГ передала семь таких установок), два комплекса противодронной защиты, шесть седельных тягачей и три полуприцепа.

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На прошлой неделе Германия отчиталась об очередной партии военной помощи, переданной Украине, среди которой упоминается радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D, мостоукладочные машины и тяжеловозы.

Ранее на этой неделе министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине боевых танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Данией в ближайшее время.

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Темы: Германияпомощь Украине
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