Мостоукладчик и средства против дронов: новый пакет помощи от Германии

Правительство Германии в пятницу обновило перечень военной помощи Украине за последнюю неделю, упомянув о передаче мостоукладочной машины Biber и бронированной инженерной машины Dachs.

Как сообщает "Европейская правда", список публикуется на сайте немецкого правительства.

Кроме мостоукладчика Biber (всего их теперь девять) и машины Dachs (всего пять), Украина получила от Германии мост для мостоукладчика (четвертый по счету).

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Также среди пакета помощи упоминаются три станции для создания радиопомех (перед тем ФРГ передала семь таких установок), два комплекса противодронной защиты, шесть седельных тягачей и три полуприцепа.

На прошлой неделе Германия отчиталась об очередной партии военной помощи, переданной Украине, среди которой упоминается радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D, мостоукладочные машины и тяжеловозы.

Ранее на этой неделе министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине боевых танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Данией в ближайшее время.