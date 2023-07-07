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Мостоукладач і засоби проти дронів: новий пакет допомоги від Німеччини

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 18:26

Уряд Німеччини у п’ятницю оновив перелік військової допомоги Україні за останній тиждень, згадавши про передання мостоукладальної машини Biber і броньованої інженерної машини Dachs.

Як повідомляє "Європейська правда", список публікується на сайті німецького уряду.

Окрім мостоукладача Biber (усього їх тепер дев’ять) і машини Dachs (усього п’ять), Україна отримала від Німеччини міст для мостоукладача (четвертий за ліком).

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Також серед пакета допомоги згадуються три станції для створення радіоперешкод (перед тим ФРН передала сім таких установок), два комплекси протидронового захисту, шість сідельних тягачів і три напівпричепи.

Минулого тижня Німеччина відзвітувала про чергову партію військової допомоги, переданої Україні, серед якої згадується радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D, мостоукладальні машини й ваговози.

Раніше цього тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні бойових танків Leopard 1A5 у співпраці з Данією найближчим часом.

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Теми: Німеччинадопомога Україні
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