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В Болгарии пророссийский политик нарядился как священник и "проклял" кортеж Зеленского

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 18:36

Член пророссийской болгарской партии "Мир" Атанас Стефанов в четверг устроил акцию против приезда президента Владимира Зеленского в Болгарию, переодевшись в священника и "прокляв" его кортеж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский портал "Блиц".

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в четверг подвергся неожиданному "нападению" в центре Софии. На видео, распространенном в соцсетях, видно, как "священник" с крестом бросается на автомобили несмотря на присутствие полиции.

На кадрах слышно, как мужчина-"священник" выкрикивает: "Анафема, Зеленский, фашистская Украина, западные сатанисты", при этом размахивая крестом перед автомобилями президента.

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Священника сразу же задержали правоохранители, которые оттащили его с проезжей части.

Как выяснилось, "священником" является Атанас Стефанов – пророссийский активист и политик, который называет себя председателем общественного объединения "Друзья России".

Как напоминает "Блиц", ранее Стефанов напал на бывшего премьера Болгарии от проевропейской партии "Продолжаем перемены" Кирилла Петкова в июне этого года, а также бросался на других проевропейских политиков.

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Кроме того, весной этого года Стефанов сорвал украинский флаг со здания городского совета Софии.

Напомним, днем в четверг Владимир Зеленский был с визитом в Болгарию. Вместе с премьером страны он заключил совместную декларацию, которая стала 22-м документом, в котором говорится о поддержке членства Украины в НАТО.

Темы: БолгарияЗеленскийпропаганда
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