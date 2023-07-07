Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 18:36

Член проросійської болгарської партії "Мір" Атанас Стефанов у четвер влаштував акцію проти приїзду президента Володимира Зеленського в Болгарію, перевдягнувшись у священника й "проклявши" його кортеж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський портал "Блиц".

Кортеж президента України Володимира Зеленського в четвер зазнав несподіваного "нападу" в центрі Софії. На відео, поширеному в соцмережах, видно, як "священник" із хрестом кидається на автомобілі попри присутність поліції.

На кадрах чути, як чоловік-"священник" вигукує: "Анафема, Зеленський, фашистська Україна, західні сатаністи", при цьому розмахуючи хрестом перед автомобілями президента.

Священника одразу ж затримали правоохоронці, які відтягнули його з проїжджої частини.

Як з’ясувалось, "священником" є Атанас Стефанов – проросійський активіст і політик, який називає себе головою громадського об'єднання "Друзі Росії".

Як нагадує "Блиц", раніше Стефанов напав на колишнього прем’єра Болгарії від проєвропейської партії "Продовжуємо зміни" Кирила Пєткова в червні цього року, а також кидався на інших проєвропейських політиків.

Крім того, навесні цього року Стефанов зірвав український прапор із будівлі міської ради Софії.

Нагадаємо, перед цим у четвер Володимир Зеленський був з візитом у Болгарії. Разом із прем'єром країни він уклав спільну декларацію, яка стала 22-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.

Теми: БолгаріяЗеленськийпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Болгарія
500 днів великої війни, просування під Бахмутом, зброя від Болгарії та Чехії – головне про війну за тиждень
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Парламент Болгарії підтримав членство України в НАТО після війни і "формулу миру"
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: