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У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 18:36

Член проросійської болгарської партії "Мір" Атанас Стефанов у четвер влаштував акцію проти приїзду президента Володимира Зеленського в Болгарію, перевдягнувшись у священника й "проклявши" його кортеж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський портал "Блиц".

Кортеж президента України Володимира Зеленського в четвер зазнав несподіваного "нападу" в центрі Софії. На відео, поширеному в соцмережах, видно, як "священник" із хрестом кидається на автомобілі попри присутність поліції.

На кадрах чути, як чоловік-"священник" вигукує: "Анафема, Зеленський, фашистська Україна, західні сатаністи", при цьому розмахуючи хрестом перед автомобілями президента.

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Священника одразу ж затримали правоохоронці, які відтягнули його з проїжджої частини.

Як з’ясувалось, "священником" є Атанас Стефанов – проросійський активіст і політик, який називає себе головою громадського об'єднання "Друзі Росії".

Як нагадує "Блиц", раніше Стефанов напав на колишнього прем’єра Болгарії від проєвропейської партії "Продовжуємо зміни" Кирила Пєткова в червні цього року, а також кидався на інших проєвропейських політиків.

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Крім того, навесні цього року Стефанов зірвав український прапор із будівлі міської ради Софії.

Нагадаємо, перед цим у четвер Володимир Зеленський був з візитом у Болгарії. Разом із прем'єром країни він уклав спільну декларацію, яка стала 22-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.

Теми: БолгаріяЗеленськийпропаганда
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