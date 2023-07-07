Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США настаивают, что Украина должна выполнить реформы для соответствия стандартам НАТО

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 19:49

Соединенные Штаты не изменили свою позицию относительно необходимости воплощения Украиной реформ, необходимых для соответствия стандартам Североатлантического Альянса перед вступлением.

Об этом на брифинге для журналистов в пятницу заявила госпожа посол Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит, передает корреспондент "Европейской правды".

Дипломат напомнила слова президента США Джо Байдена о том, что Украина должна осуществить реформы, чтобы соответствовать тем же стандартам, что и любая другая страна НАТО, прежде чем вступить в Альянс.

"Существуют стандарты, которые Альянс устанавливает для всех членов, и президент четко дал понять, что Украине нужно будет осуществить эти реформы", – подчеркнула Смит.

Реклама:

"И, безусловно, все, что мы продолжаем делать сейчас и будем продолжать делать в будущем, – это работать с Украиной, чтобы гарантировать, что она сможет их воплотить", – добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-брифинга в среду заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины в Альянсе после того, как Украина проведет реформы и будет отвечать всем требованиям. В ответ МИД Украины призвал реформировать отношение Запада к России.

Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также редакционную статью "Европейской правды" на эту тему: Приглашение Украины в НАТО нужно самому Альянсу. Саммит в Вильнюсе – лучшее время для этого.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаНАТОСШАреформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Украина
Саммит НАТО отойдет от формулировок "Бухареста" в вопросе членства Украины - посол США
Белый дом: Гарантии безопасности для Украины до сих пор не согласованы
МВФ добавил еще 4 структурных маяка в программу EFF для Украины
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: