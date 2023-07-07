В США настаивают, что Украина должна выполнить реформы для соответствия стандартам НАТО
Соединенные Штаты не изменили свою позицию относительно необходимости воплощения Украиной реформ, необходимых для соответствия стандартам Североатлантического Альянса перед вступлением.
Об этом на брифинге для журналистов в пятницу заявила госпожа посол Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит, передает корреспондент "Европейской правды".
Дипломат напомнила слова президента США Джо Байдена о том, что Украина должна осуществить реформы, чтобы соответствовать тем же стандартам, что и любая другая страна НАТО, прежде чем вступить в Альянс.
"Существуют стандарты, которые Альянс устанавливает для всех членов, и президент четко дал понять, что Украине нужно будет осуществить эти реформы", – подчеркнула Смит.
"И, безусловно, все, что мы продолжаем делать сейчас и будем продолжать делать в будущем, – это работать с Украиной, чтобы гарантировать, что она сможет их воплотить", – добавила она.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-брифинга в среду заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины в Альянсе после того, как Украина проведет реформы и будет отвечать всем требованиям. В ответ МИД Украины призвал реформировать отношение Запада к России.
Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.
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