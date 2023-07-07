Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США настаивают, что Украина должна выполнить реформы для соответствия стандартам НАТО

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 19:49

Соединенные Штаты не изменили свою позицию относительно необходимости воплощения Украиной реформ, необходимых для соответствия стандартам Североатлантического Альянса перед вступлением.

Об этом на брифинге для журналистов в пятницу заявила госпожа посол Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит, передает корреспондент "Европейской правды".

Дипломат напомнила слова президента США Джо Байдена о том, что Украина должна осуществить реформы, чтобы соответствовать тем же стандартам, что и любая другая страна НАТО, прежде чем вступить в Альянс.

Реклама:

"Существуют стандарты, которые Альянс устанавливает для всех членов, и президент четко дал понять, что Украине нужно будет осуществить эти реформы", – подчеркнула Смит.

"И, безусловно, все, что мы продолжаем делать сейчас и будем продолжать делать в будущем, – это работать с Украиной, чтобы гарантировать, что она сможет их воплотить", – добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-брифинга в среду заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины в Альянсе после того, как Украина проведет реформы и будет отвечать всем требованиям. В ответ МИД Украины призвал реформировать отношение Запада к России.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Читайте также редакционную статью "Европейской правды" на эту тему: Приглашение Украины в НАТО нужно самому Альянсу. Саммит в Вильнюсе – лучшее время для этого.

Темы: УкраинаНАТОСШАреформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Украина
Amazon продлил льготные условия для украинских продавцов еще на год
Правительство Грузии не дало разрешение президенту поехать в Украину
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: