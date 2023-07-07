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У США наполягають, що Україна повинна виконати реформи для відповідності стандартам НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 19:49

Сполучені Штати не змінили свою позицію щодо необхідності втілення Україною реформ, необхідних для відповідності стандартам Північноатлантичного Альянсу перед вступом.

Про це на брифінгу для журналістів у п’ятницю заявила пані посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт, передає кореспондент "Європейської правди".

Дипломатка нагадала слова президента США Джо Байдена про те, що Україна повинна здійснити реформи, щоб відповідати тим же стандартам, що і будь-яка інша країна НАТО, перш ніж вступити до Альянсу.

"Існують стандарти, які Альянс встановлює для всіх членів, і президент чітко дав зрозуміти, що Україні потрібно буде здійснити ці реформи", – підкреслила Сміт.

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"І, безумовно, все, що ми продовжуємо робити зараз і продовжуватимемо робити в майбутньому, – це працювати з Україною, аби гарантувати, що вона зможе їх втілити", – додала вона.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час пресбрифінгу в середу заявила, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам. У відповідь у МЗС України закликали реформувати ставлення Заходу до Росії.

Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

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Читайте також редакційну статтю "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього

Теми: УкраїнаНАТОСШАреформи
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