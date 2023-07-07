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Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах

Валентина РоманенкоПятница, 7 июля 2023, 20:05
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
фото полиции

Из-за мощного ливня возникли локальные подтопления в Голосеевском и Печерском районах Киева, на местах работают гидрослужбы.

Источник: пресс-служба КГГА, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Отмечается, что дорожники используют мотопомпы и другое насосное оборудование.

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Основная часть подтоплений - не на балансовых улицах дорожной службы, заявили в КГГА.

Столичные власти уверяют, что накануне в этих и других районах ливнестоки расчищали, и на начало дождя они были чистыми.

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Дословно: "Однако ливни залповые и система дождевой канализации не рассчитана на такое количество осадков.

Грозы с ливнями и шквалами прогнозируют синоптики до конца суток, поэтому гидрослужбы продолжают работу в усиленном режиме".

Темы: Киевпогода
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