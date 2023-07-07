Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах

Из-за мощного ливня возникли локальные подтопления в Голосеевском и Печерском районах Киева, на местах работают гидрослужбы.

Источник: пресс-служба КГГА, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Отмечается, что дорожники используют мотопомпы и другое насосное оборудование.

Основная часть подтоплений - не на балансовых улицах дорожной службы, заявили в КГГА.

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Столичные власти уверяют, что накануне в этих и других районах ливнестоки расчищали, и на начало дождя они были чистыми.

Дословно: "Однако ливни залповые и система дождевой канализации не рассчитана на такое количество осадков.

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Грозы с ливнями и шквалами прогнозируют синоптики до конца суток, поэтому гидрослужбы продолжают работу в усиленном режиме".