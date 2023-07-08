За минувшие сутки произошло 36 боевых столкновений с врагом – сводка

В течение 7 июля Силы обороны Украины между российскими оккупантами произошло 36 боевых столкновений на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

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За прошедшие сутки российские оккупационные войска также атаковали территорию Украины иранскими ударными дронами "Shahed". 12 из 18 этих БпЛА были уничтожены.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья. Также зафиксировано 53 авиационных удара и около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, разрушена инфраструктура, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Ольшаной Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, это – Поповка Черниговской области; Краснополье Сумской области и Окоп, Нескучное, Волчанск, Бударки и Рубленое на Харьковщине.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестового Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Роздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Вместе с тем, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Курдюмовка и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Невельского. В то же время, зафиксированы артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, это - Керамик, Желаное, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражескими огнем артиллерии наши защитники отбили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Большой Новоселки. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, это – Новомихайловка, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива и Северное в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них – Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Запорожской области; Львове, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Кизомис Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 4 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Также нашими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.