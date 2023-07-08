За минувшие сутки произошло 36 боевых столкновений с врагом – сводка

В течение 7 июля Силы обороны Украины между российскими оккупантами произошло 36 боевых столкновений на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска также атаковали территорию Украины иранскими ударными дронами "Shahed". 12 из 18 этих БпЛА были уничтожены.

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Кроме того, враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья. Также зафиксировано 53 авиационных удара и около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, разрушена инфраструктура, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Ольшаной Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, это – Поповка Черниговской области; Краснополье Сумской области и Окоп, Нескучное, Волчанск, Бударки и Рубленое на Харьковщине.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестового Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Роздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Вместе с тем, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Курдюмовка и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Невельского. В то же время, зафиксированы артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, это - Керамик, Желаное, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражескими огнем артиллерии наши защитники отбили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Большой Новоселки. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, это – Новомихайловка, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива и Северное в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них – Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Запорожской области; Львове, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Кизомис Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 4 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Также нашими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.