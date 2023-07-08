На українсько-польському кордоні зросли черги

Державна прикордонна служба застерігає, що на українсько-польському кордоні спостерігається ажіотаж, громадянам радять відстежувати стан завантаженості пунктів пропуску.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Зокрема за минулі вихідні з 1 на 2 липня українсько-польський кордон перетнули рекордні 61 тис. осіб та понад 10 тис. одиниць транспорту.

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Загалом, кількість транспортних засобів, які перетинають кордон у Львівській області в обох напрямках, збільшилась до 1,5 тис. одиниць на добу і зараз складає 9-10 тис. в межах усіх пунктів пропуску.

Кількість громадян збільшилась до 4,5 тис. і в середньому за добу становить 49 тисяч осіб.

Найбільше навантаження припадає на пункти пропуску "Краківець" та "Шегині".

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Прикордонники пояснюють: збільшення кількості мандрівників відзначається через початок літнього сезону. Найбільші черги припадають саме у вихідні дні.

Окремо в ДПСУ виділяють накопичення пасажирських автобусів. Враховуючи розклад відправлень з вокзалів, більшість автобусів прибувають до кордону в другій половині дня та першій половині ночі. Для перетину кордону водії частіше обирають пункти пропуску "Краківець", "Шегині". Також черги з автобусів можуть спостерігатись і у "Раві-Руській" та "Грушеві".

Пропуск пішоходів здійснюється лише у пункті пропуску "Шегині". У вихідні дні на пішому переході також періодично спостерігається накопичення. На вихід до суміжної держави можуть очікувати близько 100 осіб. В будні дні пропуск пішоходів через кордон здійснюється ритмічно.

З урахуванням того, що така тенденція відстежується вже протягом місяця, прикордонники прогнозують, що пасажиропотік залишиться сталим до кінця сезону.

Дослівно: "Рекомендуємо подорожуючим відстежувати стан завантаженості пунктів пропуску на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби та успішно здійснювати свої поїздки".