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Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос

"Европейская правда"Суббота, 8 июля 2023, 12:14

Более половины граждан Германии высказывается в поддержку членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует опрос YouGov по заказу информагентства DPA.

Согласно опросу, 42% граждан Германии выступают за членство Украины в НАТО, но уже после окончания российской агрессии, тогда как 13% поддерживают немедленное членство Киева, пока продолжаются боевые действия.

При этом 29% респондентов – принципиально против присоединения Украины к Альянсу.

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В то же время большинство немцев – 58% – высказались в поддержку немедленных переговоров между Украиной и Россией с целью прекращения войны. Против такого сценария 26% опрошенных, еще 16% не определились с ответом.

Как известно, 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит Североатлантического Альянса, во время которого в частности будут обсуждать и перспективу членства Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. В то же время он не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины.

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Читайте также редакционную статью "Европейской правды" на эту тему: Приглашение Украины в НАТО нужно самому Альянсу. Саммит в Вильнюсе – лучшее время для этого.

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Темы: УкраинаНАТОсоциологияГермания
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