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Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування

"Європейська правда"Субота, 8 липня 2023, 12:14

Понад половина громадян Німеччини висловлюється на підтримку членства України в Північноатлантичному Альянсі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить опитування YouGov на замовлення інформагентства DPA.

Згідно з опитуванням, 42% громадян Німеччини виступають за членство України в НАТО, але вже після закінчення російської агресії, тоді як 13% підтримують негайне членство Києва, поки тривають бойові дії.

При цьому 29% респондентів – принципово проти приєднання України до Альянсу.

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Водночас більшість німців – 58% – висловились на підтримку негайних переговорів між Україною та Росією з метою припинення війни. Проти такого сценарію 26% опитаних, ще 16% не визначились із відповіддю.

Як відомо, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт Північноатлантичного Альянсу, під час якого зокрема обговорюватимуть і перспективу членства України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи. Водночас він не став розкривати зміст майбутнього рішення НАТО щодо членства України. 

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Читайте також редакційну статтю "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього.

Теми: УкраїнаНАТОсоціологіяНімеччина
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