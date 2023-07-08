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Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування

"Європейська правда"Субота, 8 липня 2023, 12:14

Понад половина громадян Німеччини висловлюється на підтримку членства України в Північноатлантичному Альянсі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить опитування YouGov на замовлення інформагентства DPA.

Згідно з опитуванням, 42% громадян Німеччини виступають за членство України в НАТО, але вже після закінчення російської агресії, тоді як 13% підтримують негайне членство Києва, поки тривають бойові дії.

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При цьому 29% респондентів – принципово проти приєднання України до Альянсу.

Водночас більшість німців – 58% – висловились на підтримку негайних переговорів між Україною та Росією з метою припинення війни. Проти такого сценарію 26% опитаних, ще 16% не визначились із відповіддю.

Як відомо, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт Північноатлантичного Альянсу, під час якого зокрема обговорюватимуть і перспективу членства України.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи. Водночас він не став розкривати зміст майбутнього рішення НАТО щодо членства України. 

Читайте також редакційну статтю "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього.

Теми: УкраїнаНАТОсоціологіяНімеччина
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