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Разведка Британии показала смену риторики росСМИ о мятеже группы Вагнера

"Европейская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 09:22

Разведка Великобритании проанализировала освещение вооруженного мятежа наемников группы Вагнера российскими государственными СМИ.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 9 июля, опубликованном в Twitter.

Как отметили в ведомстве, изменение риторики в государственных СМИ РФ происходило в три этапа.

В частности, сначала российские медиа были удивлены мятежом и не были готовы к нему, телевидение РФ придерживалось своего привычного расписания вещания.

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После того, как мятеж был остановлен, российские государственные СМИ пытались "исправить" обвинения относительно пассивности сил безопасности.

В российских медиа звучали нарративы о том, что президент Владимир Путин победил, помешав восстанию, избежав при этом кровопролития. Также СМИ РФ пытались объединить страну вокруг Путина.

Через неделю после мятежа медиа начали преуменьшать значение владельца "Вагнера" Евгения Пригожина и мятежа, одновременно пытаясь запятнать его личность.

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В разведке добавили, что Telegram-каналы "Вагнера" в основном затихли, почти наверняка из-за вмешательства государства. В противовес этому, Путин взял на себя необычно большую публичную ответственность с целью продемонстрировать свою силу, добавили в ведомстве.

Напомним, по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России Пригожин с частью свои наемников должен был отправиться в Беларусь.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что лишь небольшое количество "вагнеровцев" отправилось в Беларусь после неудачной попытки мятежа в России.

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Темы: ВагнерРосcияпропаганда
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