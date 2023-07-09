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Разведка Британии показала смену риторики росСМИ о мятеже группы Вагнера

"Европейская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 09:22

Разведка Великобритании проанализировала освещение вооруженного мятежа наемников группы Вагнера российскими государственными СМИ.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 9 июля, опубликованном в Twitter.

Как отметили в ведомстве, изменение риторики в государственных СМИ РФ происходило в три этапа.

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В частности, сначала российские медиа были удивлены мятежом и не были готовы к нему, телевидение РФ придерживалось своего привычного расписания вещания.

После того, как мятеж был остановлен, российские государственные СМИ пытались "исправить" обвинения относительно пассивности сил безопасности.

В российских медиа звучали нарративы о том, что президент Владимир Путин победил, помешав восстанию, избежав при этом кровопролития. Также СМИ РФ пытались объединить страну вокруг Путина.

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Через неделю после мятежа медиа начали преуменьшать значение владельца "Вагнера" Евгения Пригожина и мятежа, одновременно пытаясь запятнать его личность.

В разведке добавили, что Telegram-каналы "Вагнера" в основном затихли, почти наверняка из-за вмешательства государства. В противовес этому, Путин взял на себя необычно большую публичную ответственность с целью продемонстрировать свою силу, добавили в ведомстве.

Напомним, по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России Пригожин с частью свои наемников должен был отправиться в Беларусь.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что лишь небольшое количество "вагнеровцев" отправилось в Беларусь после неудачной попытки мятежа в России.

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Темы: ВагнерРосcияпропаганда
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