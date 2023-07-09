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Сырский: Есть успехи на Бахмутском направлении, враг местами в ловушке

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 июля 2023, 10:38
Сырский: Есть успехи на Бахмутском направлении, враг местами в ловушке
АЛЕКСАНДР СЫРСКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские военные продвигаются вперед на Бахмутском направлении и показал видео работы бойцов.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Бахмутское направление. Есть успехи, Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке.

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На видео замечательная работа группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Работает снайпер с позывным "АЛЬФА". С 1200 метров он одним выстрелом уничтожил врага".

Детали: Сырский уточнил, что во время работы снайпера за группой охотился вражеский БПЛА, который также удалось сбить.

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Темы: БахмутВооруженные силывойна
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