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Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 17:24
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
Виталий Кличко, фото КГГА

Более 170 мирных жителей Киева погибло и более 400 жилых домов разрушено от вражеских атак с начала полномасштабной войны.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", передает Укринформ

Прямая речь: "В нашем городе более 400 жилых домов разрушено и более 170 человек погибло мирного населения".

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Детали: Кличко отметил, что из более 170 погибших киевлян – семеро детей.

"Путину нужна территория, ему мы, украинцы, не нужны. Поэтому он убивает мирное население", - резюмировал городской голова.

Темы: КиеввойнаВиталий Кличко
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