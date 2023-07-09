Генштаб: В Старобельске работникам больницы, не взявшим паспорта РФ, выдали "карточки резидентов"
Воскресенье, 9 июля 2023, 19:13
В Старобельске на оккупированной Луганщине всем работникам местной многопрофильной больницы, которые не получили российского паспорта, выдали карточки резидентов РФ на 3 месяца.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Дословно: "Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Луганской области.
Так, в городе Старобельск российские оккупанты выдали карточки резидентов Российской Федерации со сроком действия 3 месяца всем работникам местной многопрофильной больницы, которые не получили российского паспорта.
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При этом гражданам Украины угрожают, что в случае неполучения в этот срок российских документов их депортируют с временно оккупированной территории с конфискацией жилья".
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