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Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
Женская сборная Украины по волейболу. Фото: CEV

Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории одержала победу в Золотой Евролиге, выиграв у Швеции в ответном матче финала.

Источник: Суспільне спорт

Детали: В финал нынешней Золотой Евролиги подопечные Ивана Петкова вышли с первого места в группе. В первом раунде плей-офф "сине-желтые" одолели Чехию с общим счетом 6:1 и встретились в борьбе за трофей с командой Швеции. Благодаря этому результату Украина прошла в Кубок претенденток – квалификационный турнир в Лигу наций.

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Первый поединок финального противостояния украинские волейболистки выиграли со счетом 3:0. Следовательно, для победы в турнире сборной Украины на выезде нужно было выиграть хотя бы два сета.

В финале в начале первой партии украинские волейболистки отпустили соперниц на четыре очка, однако впоследствии восстановили равновесие – 9:9. В плотной борьбе сборная Украины вышла вперед и к завершению сета разница в пользу "сине-желтых" составила восемь очков.

Второй сет матча прошел без явного преимущества одной из команд. В конце партии украинские волейболистки смогли сделать решающий рывок и выиграли сет. Благодаря этому результату Украина гарантировала себе победу в турнире и второй трофей Золотой Евролиги.

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В третьем сете сборная Украины фактически боролась за очки в зачете FIVB. В конце партии украинские волейболистки не смогли реализовали четыре сетбола и матч перешел в тайбрейк. В конце концов, украинки выиграли партию со счетом 32:30 и во второй раз обыграли Швецию в трех сетах.

Таким образом, женская сборная Украины по волейболу второй раз в своей истории выиграла Золотую Евролигу. Впервые это произошло в 2017 году.

Благодаря второй победе над Швецией в ответном матче Золотой Евролиги Украина обходит Францию в рейтинге команд FIVB и выходит на 20-е место в зачете женских сборных.

Темы: спорт
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