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США об ударах дронов по Москве: Не поощряем Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 11:41
США об ударах дронов по Москве: Не поощряем Украину
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Госдеп США прокомментировал атаки беспилотников на Москву в ночь на 30 июля, заявив, что не поощряет Украину наносить удары за пределами ее границ.

Источник: представитель Госдепа Мэттью Миллер, Европейская правда

Детали: Отвечая на вопрос, поддерживают ли США слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что возвращение войны "к ее символическим центрам" в Москве – это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", Миллер заявил, что он "не уверен, что согласился бы с такой интерпретацией того, что означают символические центры".

Прямая речь: "Я скажу, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары за пределами границ Украины. Но, как мы уже неоднократно говорили, именно Украине решать, как вести эту войну".

Больше деталей: Он также напомнил, что "именно украинская гражданская инфраструктура является мишенью" россиян, и "это украинских гражданских убивают в этой войне", когда РФ бьет по школам, больницам и многоквартирным домам.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что США настаивают на том, что Россия должна прекратить депортацию украинцев с оккупированных ею территорий и вернуть их Украине, в частности детей.
  • По информации New York Times, спецслужбы США собрали детали о решении РФ намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированных территорий.

Темы: СШАРосcиябеспилотникивойна
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