Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США об ударах дронов по Москве: Не поощряем Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 11:41
США об ударах дронов по Москве: Не поощряем Украину
ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ФАСАДЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ". СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО TELEGRAM-КАНАЛА "ASTRA"

Госдеп США прокомментировал атаки беспилотников на Москву в ночь на 30 июля, заявив, что не поощряет Украину наносить удары за пределами ее границ.

Источник: представитель Госдепа Мэттью Миллер, Европейская правда

Детали: Отвечая на вопрос, поддерживают ли США слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что возвращение войны "к ее символическим центрам" в Москве – это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", Миллер заявил, что он "не уверен, что согласился бы с такой интерпретацией того, что означают символические центры".

Прямая речь: "Я скажу, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары за пределами границ Украины. Но, как мы уже неоднократно говорили, именно Украине решать, как вести эту войну".

Реклама:

Больше деталей: Он также напомнил, что "именно украинская гражданская инфраструктура является мишенью" россиян, и "это украинских гражданских убивают в этой войне", когда РФ бьет по школам, больницам и многоквартирным домам.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что США настаивают на том, что Россия должна прекратить депортацию украинцев с оккупированных ею территорий и вернуть их Украине, в частности детей.
  • По информации New York Times, спецслужбы США собрали детали о решении РФ намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированных территорий.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАРосcиябеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
США
США ограничили безвиз для Венгрии за раздачу паспортов без надлежащей проверки личности
FT: США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках 155-мм боеприпасов Украине
США готовы ввести санкции против КНДР за поставки оружия России
Последние новости
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
17:14
Почти 90 украинских компаний олигархов-партнеров российского ВПК до сих пор не конфисковали - исследование
Все новости...
Реклама: