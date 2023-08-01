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США про удари дронів по Москві: Не заохочуємо Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 11:41
США про удари дронів по Москві: Не заохочуємо Україну
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Держдеп США прокоментував атаки безпілотників на Москву у ніч на 30 липня, заявивши, що не заохочує Україну завдавати ударів за межами її кордонів.

Джерело: речник Держдепу Меттью Міллер, Європейська правда

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи підтримують США слова українського лідера Володимира Зеленського про те, що повернення війни "до її символічних центрів" у Москві – це "неминучий, природний і абсолютно справедливий процес", Міллер заявив, що він "не впевнений, що погодився б з такою інтерпретацією того, що означають символічні центри".

Пряма мова: "Я скажу, що ми не заохочуємо і не дозволяємо завдавати ударів за межами кордонів України. Але, як ми вже неодноразово говорили, саме Україні вирішувати, як вести цю війну".

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Більше деталей: Він також нагадав, що "саме українська цивільна інфраструктура є мішенню" росіян, і "це українських цивільних вбивають у цій війні", коли РФ б'є по школах, лікарнях і багатоквартирних будинках.

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Теми: СШАРосіябезпілотникивійна
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