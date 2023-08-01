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США ограничили безвиз для Венгрии за раздачу паспортов без надлежащей проверки личности

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 12:37
США ограничили безвиз для Венгрии за раздачу паспортов без надлежащей проверки личности
Фото imigrant-hungary.com

Соединенные Штаты решили ограничить участие Венгрии в своей программе безвизового режима, поскольку имеют сомнения относительно безопасности новых паспортов, выданных Будапештом в период 2011-2020 годов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Американская программа безвизового режима предусматривает, что граждане стран, которые им пользуются, могут путешествовать в США с целью туризма или бизнеса на срок до 90 дней без визы − для этого нужна только так называемая Электронная система авторизации путешествий (ESTA).

Но с 1 августа срок действия ESTA для владельцев венгерских паспортов сократят с двух лет до одного, и ESTA будет действительна только для одноразового использования.

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Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что "существуют сотни тысяч паспортов, которые были выданы правительством Венгрии в рамках упрощенной программы натурализации без строгих механизмов проверки личности".

Он добавил, что США уже много лет обращают внимание Будапешта на эту "уязвимость в сфере безопасности", но "правительство Венгрии решило не закрывать ее", поэтому США вынуждены теперь "отреагировать".

Сообщается, что после прихода к власти в 2010 году правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осуществило серьезные политические изменения, которые предоставили гражданство этническим венграм за рубежом − в том числе в Румынии, Словакии и Украине. Критики считают, что так Орбан хотел повысить свои электоральные перспективы.

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Как говорится в публикации, союзники Будапешта по НАТО глубоко разочарованы тем, что парламент Венгрии до сих пор не ратифицировал заявку Швеции на вступление в Альянс.

Существует также постоянное беспокойство относительно того, что высокопоставленные венгерские чиновники продвигают нарративы Кремля, а также относительно усилий, направленных на ослабление европейских санкций, нацеленных на Москву.

Темы: СШАВенгриябезвиз
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