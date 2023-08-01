Дерипаска через свою компанию поставляет наемников для армии РФ – СМИ

Компания российского олигарха Олега Дерипаски "Русал" набирает на работу "добровольцев", которые почти сразу подписывают договор с Минобороны РФ и идут на войну против Украины.

Источник: расследование "Важных историй"

Детали: "Русал" один из крупнейших в мире производителя алюминия.

"Русал" оформляет желающих в связанные с Дерипаской компании. Например, ЧОП "Руслан". На следующий день "сотрудник" подписывает контракт с Минобороны.

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После этого действие трудового договора приостанавливают - так у компании есть возможность "платить премии".

Выплаты от Минобороны - 200 тысяч рублей, от "Руслана" - 100 тысяч, в банковской выписке их называют: "Безвозмездная выплата денежных средств тому, кто проходит военную службу по контракту".

Наемников отправляют в добровольческий батальон "Сокол", который фактически является частью армии РФ.

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И если сам Дерипаска находится под санкциями. С компании санкции сняли, когда Дерипаска снизил долю в "Русале" ниже контрольной.

Кроме Дерипаски "добровольцев" для Минобороны РФ поставляют как минимум: