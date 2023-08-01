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В Одессе требовали "откат" за ремонт казарм: почти полумиллионная взятка

Валентина РоманенкоВторник, 1 августа 2023, 17:59
В Одессе требовали откат за ремонт казарм: почти полумиллионная взятка
фото полиции

Правоохранители разоблачили в получении "отката" начальника района электрических сетей Одесского квартирно-эксплуатационного управления.

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурораСБУ

Детали: Следствие установило, что начальник района электрических сетей Одесского КЭУ требовал от ФЛП, который, по условиям договора, выполнял текущий ремонт внешней электросети одного из военных городков, взятку в размере 405 тысяч гривен "отката" за несоздание препятствий при испытаниях и приеме энергоустановок и сетей в эксплуатацию.

Эта сумма составляла 20% от суммы заключенного договора (по данным СБУ, подрядчики должны были провести освещение к зданиям военного городка для украинских защитников).

Сразу после получения неправомерной выгоды подозреваемого задержали.

 
фото полиции
 

Сейчас ему избрана мера пресечения, отмечают в ОГП, не уточняя, какая именно.

Правонарушителю грозит до 10-ти лет заключения.

СБУ отмечает, что задержанный фигурант является посредником. По данным спецслужбы, за схемой стоит глава оборонного квартирно-эксплуатационного управления, расследование в отношении которого продолжается.

Темы: Одессавзятка
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