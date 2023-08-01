Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе требовали "откат" за ремонт казарм: почти полумиллионная взятка

Валентина РоманенкоВторник, 1 августа 2023, 17:59
В Одессе требовали откат за ремонт казарм: почти полумиллионная взятка
фото полиции

Правоохранители разоблачили в получении "отката" начальника района электрических сетей Одесского квартирно-эксплуатационного управления.

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурораСБУ

Детали: Следствие установило, что начальник района электрических сетей Одесского КЭУ требовал от ФЛП, который, по условиям договора, выполнял текущий ремонт внешней электросети одного из военных городков, взятку в размере 405 тысяч гривен "отката" за несоздание препятствий при испытаниях и приеме энергоустановок и сетей в эксплуатацию.

Эта сумма составляла 20% от суммы заключенного договора (по данным СБУ, подрядчики должны были провести освещение к зданиям военного городка для украинских защитников).

Реклама:

Сразу после получения неправомерной выгоды подозреваемого задержали.

 
фото полиции
 

Сейчас ему избрана мера пресечения, отмечают в ОГП, не уточняя, какая именно.

Правонарушителю грозит до 10-ти лет заключения.

ВИДЕО ДНЯ

СБУ отмечает, что задержанный фигурант является посредником. По данным спецслужбы, за схемой стоит глава оборонного квартирно-эксплуатационного управления, расследование в отношении которого продолжается.

Темы: Одессавзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
Одесса
После российского обстрела в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО после российского обстрела
Греция поможет в восстановлении памятников Одессы, пострадавших от атак РФ
В одесском Доме профсоюзов взорвалась граната: есть погибший и раненый
Последние новости
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
17:14
Почти 90 украинских компаний олигархов-партнеров российского ВПК до сих пор не конфисковали - исследование
Все новости...
Реклама: