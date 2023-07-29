После российского обстрела в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО после российского обстрела
Суббота, 29 июля 2023, 14:31
В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО после того, как Россия обстреляла исторический центр города.
Источник: Одесский горсовет
Детали: Мэрия уточнила, что представители ЮНЕСКО прибыли в Одессу для проведения комплексной оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным объектам ракетными ударами, совершенными врагом с 19 по 23 июля.
По словам мэрии, миссия будет фиксировать и документировать последствия атак россиян.
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Миссия будет работать во главе с Кьярой Децци Бардески, координатором ЮНЕСКО в Киеве в сопровождении экспертов.
Сейчас они уже осматривают локации, объекты на которых пострадали.
Мэрия напоминает, что повреждены около 50 объектов, поэтому работа будет насыщенной.
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Предыстория:
- В ночь на воскресенье россияне обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.
- Вследствие атаки был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.
- Этой ночью было повреждено 25 памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.
- Один человек погиб, 20 пострадали, из них 4 детей. Повреждено здание консульства Греции.