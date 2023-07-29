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После российского обстрела в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО после российского обстрела

Роман ПетренкоСуббота, 29 июля 2023, 14:31
После российского обстрела в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО после российского обстрела
фото: одесский горсовет

В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО после того, как Россия обстреляла исторический центр города.

Источник: Одесский горсовет

Детали: Мэрия уточнила, что представители ЮНЕСКО прибыли в Одессу для проведения комплексной оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным объектам ракетными ударами, совершенными врагом с 19 по 23 июля.

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По словам мэрии, миссия будет фиксировать и документировать последствия атак россиян.

Миссия будет работать во главе с Кьярой Децци Бардески, координатором ЮНЕСКО в Киеве в сопровождении экспертов.

Сейчас они уже осматривают локации, объекты на которых пострадали.

ВИДЕО ДНЯ
Миссия ЮНЕСКО в Одессе
Миссия ЮНЕСКО в Одессе
фото: горсовет

Мэрия напоминает, что повреждены около 50 объектов, поэтому работа будет насыщенной.

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Темы: ОдессаобстрелЮНЕСКОкультура
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