Переданных Венгрии военнопленных запугивали "наказанием" в Украине - СМИ

Украинских военнопленных, которых Россия передала в Венгрию, во время пребывания там запугивали наказанием в Украине, если они решат возвращаться домой, также их склоняли к принятию венгерского гражданства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Kyiv Independent и "Радио Свобода"

Детали: Собеседники журналистов в дипломатических кругах рассказали, что в Венгрии украинских военнопленных убеждали, что им лучше не возвращаться в Украину, потому что им грозит немедленное возвращение на фронт или суд за "дезертирство". Один собеседник сказал, что их якобы поощряли принять гражданство Венгрии.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в публичном комментарии говорил, что украинская сторона располагает информацией, которую подтверждают также те пленные, которых уже вернули, что их "подвергали психологическому давлению и они получали искаженную информацию".

Kyiv Independent отмечает, что Николенко и представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в своих комментариях избегали конкретики в том, были ли лица, которые давили на украинских пленных и прибегали к манипуляциям, непосредственными представителями венгерских властей.

В материалах со ссылкой на анонимных собеседников упоминается, что переданные в Венгрию военнопленные 19-23 лет имели фамилии венгерского происхождения, но только один владел венгерским и имел двойное гражданство. Они попали в плен под Купянском и находились в лагере, о котором украинская сторона практически не имела информации.

Напомним: Шестеро из украинских военнопленных, которых Россия отдала Венгрии, "до сих пор на территории ЕС, вероятно в Венгрии", и пятеро вернулись в Украину.

Один из анонимных собеседников среди дипломатов сказал, что пленных привезли из России в Венгрию якобы транзитом через Турцию, но не сказал, как именно. Украинские чиновники отказались от комментариев по этому вопросу.

Из открытых данных о полетах журналисты не увидели рейсов правительственных самолетов между Турцией и Венгрией в дни, когда этот трансфер мог состояться. Заметили лишь небольшой самолет мальтийской компании VistaJet, прилетевший чартерным рейсом из Стамбула в Будапешт 7 июня.

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