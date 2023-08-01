Многомиллионная взятка: Со Злочевским заключили соглашение и назначили ему штраф
Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским по делу подкупа руководства НАБУ и САП, а также наложил на него штраф в четыре тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Источник: пресс-служба САП
Дословно: "Прокурором при решении вопроса о заключении данного соглашения о признании виновности в соответствии с требованиями ст. 470 УПК Украины учтено безоговорочное признание указанным лицом своей виновности в инкриминируемом ему уголовном правонарушении, отсутствие материального ущерба, причиненного в результате совершения инкриминируемого уголовного преступления, а также наличие общественного интереса в обеспечении быстрого судебного производства, которое обеспечит полное, своевременное и неотвратимое наказание лицу".
Детали: Сообщается, что по результатам сотрудничества с прокурорами САП Злочевский оплатил 500 млн грн на помощь ВСУ для проекта Армия дронов. Также он оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн.
Предистория:
- Летом 2020 года стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт дачи бывшим министром и владельцем Burisma Holdings Злочевским огромной взятки руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому. Тогда говорили о попытке подкупа на 6 млн долларов.
- 1 декабря 2020 года правоохранители завершили расследование этого дела.
- Расследование в отношении организатора преступления Злочевского было выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
- В июне Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с одной из фигуранток дела о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов Еленой Мазуровой, и дал ей 5 лет условно.