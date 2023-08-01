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Многомиллионная взятка: Со Злочевским заключили соглашение и назначили ему штраф

Станислав ПогориловВторник, 1 августа 2023, 22:02
Многомиллионная взятка: Со Злочевским заключили соглашение и назначили ему штраф
Николай Злочевский, фото: Getty Images

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским по делу подкупа руководства НАБУ и САП, а также наложил на него штраф в четыре тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Прокурором при решении вопроса о заключении данного соглашения о признании виновности в соответствии с требованиями ст. 470 УПК Украины учтено безоговорочное признание указанным лицом своей виновности в инкриминируемом ему уголовном правонарушении, отсутствие материального ущерба, причиненного в результате совершения инкриминируемого уголовного преступления, а также наличие общественного интереса в обеспечении быстрого судебного производства, которое обеспечит полное, своевременное и неотвратимое наказание лицу".

Детали: Сообщается, что по результатам сотрудничества с прокурорами САП Злочевский оплатил 500 млн грн на помощь ВСУ для проекта Армия дронов. Также он оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн.

Предистория:

  • Летом 2020 года стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт дачи бывшим министром и владельцем Burisma Holdings Злочевским огромной взятки руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому. Тогда говорили о попытке подкупа на 6 млн долларов.
  • 1 декабря 2020 года правоохранители завершили расследование этого дела.
  • Расследование в отношении организатора преступления Злочевского было выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
  • В июне Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с одной из фигуранток дела о попытке подкупа  руководителей антикоррупционных органов Еленой Мазуровой, и дал ей 5 лет условно.  

Темы: взяткасудЗлочевский
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