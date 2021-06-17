Попытка подкупа НАБУ и САП: сообщница Злочевского получила 5 лет условно
Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное одной из фигуранток дела попытки подкупа 5-ю млн долларов руководителей антикоррупционных органов Елены Мазуровой.
Детали: Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, но она освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.
В НАБУ отмечают, что бывшая руководительница одного из департаментов ГФС Украины предоставила следствию важную информацию.
Коллегия судей также удовлетворила ходатайство защитника и отменила меру пресечения в виде залога, примененную ранее к обвиняемой. Средства, уплаченные в качестве залога, будут возвращены залогодателям после вступления приговора в законную силу.
Согласно решению суда бывшая начальница департамента ГФС обязана: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации по месту жительства, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации по месту жительства об изменении места жительства, работы или учебы.
В то же время дело по обвинению двух других лиц - бывшего первого заместителя начальника ГУ ГПС в Киеве и одного из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, - продолжает рассматривать суд.
Что было ранее: В июне 2020 года Высший антикоррупционный суд арестовал третьего фигуранта дела о взятке руководству антикоррупционных органов бывшую руководительницу одного из департаментов Государственной фискальной службы Елену Мазурову и определил альтернативу залога в 120 млн грн.
Другими фигурантами в деле являются отстраненный от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и бывший директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича.
Предыстория:
- 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.
- Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского (5 млн предусматривались непосредственно за закрытие дела и 1 млн долл. США - за "консультационные услуги" посреднику). В этом деле збыли задержаны трое.
- По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.
- Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.