Детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным лицом предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.

Источник: пресс-служба САП

Детали: Деньги подозреваемый оказывал при посредничестве его "правой руки", чиновника управления ДФС в Киеве и других лиц.

За эти деньги должны были принять решение о закрытии уголовного дела, в котором указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. (статья 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и статья 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем").

Сейчас детективы НАБУ проводят неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц.

По информации источников "Украинской правды", взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского.

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