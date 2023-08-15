Шведы сообщили, что в Луцке россияне ударили по их заводу
В результате ракетной атаки по Луцку под утро 15 августа погибли трое работников шведского завода по производству подшипников SKF.
Источник: как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель SKF Карл Бьернстам, сообщает Reuters
Детали: По словам представителя компании, во время атаки на Луцк "пострадал завод" SKF.
Прямая речь: "С грустью подтверждаем, что трое наших коллег погибли".
Больше деталей: Он также отметил, что компания изучит последствия нападения и повреждения завода, но добавил, что в первую очередь она сосредотачивается на своих сотрудниках и их безопасности.
Согласно последнему финансовому отчету компании, крупнейший в мире производитель промышленных подшипников имеет около 1100 сотрудников в Украине, большинство из которых работает на заводе в Луцке.
В отчете также отмечается, что на завод в Луцке приходится около 0,5% от общего объема производства SKF в 2022 году.
Что предешествовало:
- Под утро 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине – вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых), взрывы раздавались также в Хмельницкой области и в городе Смела Черкасской области.
- Всего около 4 часов утра 15 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет воздушного и морского базирования, защитники уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".