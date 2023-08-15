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Шведы сообщили, что в Луцке россияне ударили по их заводу

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 16:07
Шведы сообщили, что в Луцке россияне ударили по их заводу
Ликвидация последствий в Луцке, фото ГСЧС

В результате ракетной атаки по Луцку под утро 15 августа погибли трое работников шведского завода по производству подшипников SKF.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель SKF Карл Бьернстам, сообщает Reuters

Детали: По словам представителя компании, во время атаки на Луцк "пострадал завод" SKF.

Прямая речь: "С грустью подтверждаем, что трое наших коллег погибли".

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Больше деталей: Он также отметил, что компания изучит последствия нападения и повреждения завода, но добавил, что в первую очередь она сосредотачивается на своих сотрудниках и их безопасности.

Согласно последнему финансовому отчету компании, крупнейший в мире производитель промышленных подшипников имеет около 1100 сотрудников в Украине, большинство из которых работает на заводе в Луцке.

В отчете также отмечается, что на завод в Луцке приходится около 0,5% от общего объема производства SKF в 2022 году.

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Что предешествовало:

  • Под утро 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине – вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых), взрывы раздавались также в Хмельницкой области и в городе Смела Черкасской области.
  • Всего около 4 часов утра 15 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет воздушного и морского базирования, защитники уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

Темы: Швецияракетный ударпромышленность
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